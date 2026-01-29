Io le chiamo ‘Fasciolimpiadi’! L’Ice costringe l’Italia a fare i conti con la sua storia più oscura

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso dure critiche contro le squadre della milizia Ice che partecipano alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua voce si aggiunge a un dibattito acceso, in cui molti italiani si interrogano sulla presenza di un simbolo così controverso. La questione ha riacceso le discussioni sulla storia e sui valori del paese, portando alla luce un capitolo oscuro che molti preferirebbero mettere da parte.

di Riccardo Bellardini Avevo una mezza sensazione su ciò che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, potesse pensare a proposito della presenza delle squadre della milizia trumpiana Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ma certo poi ho sperato in un sussulto di decenza, in una ventata d'aria nuova, limpida, che sostituisse almeno per un po' le sferzate nere, nerissime, che provengono un giorno sì e l'altro pure dal monte oscuro chiamato governo Meloni. Ma no, niente da fare, il vento nero è dominante, troppo intenso, sembra quasi il ciclone Harry. E come poteva restare assopito di fronte a questi agenti di tutto punto, che terrorizzano città? Che arrestano bambini? Che uccidono a sangue freddo gente inerme? Il vento nero ha voglia di dominare.

