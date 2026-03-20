Silvia Roli, fotografa di 35 anni, è stata premiata come fotografa dell’anno. I suoi scatti sono stati riconosciuti per la loro capacità di catturare momenti significativi e di comunicare emozioni intense. La premiazione ha celebrato il talento di chi sa trasformare un clic in un’immagine che rimane impressa. La sua attività si concentra sulla fotografia artistica e documentaristica.

Ci sono clic che valgono una carriera. E forse anche qualche cosa di più. Silvia Roli, 35 anni, fotografa maranese, da alcuni giorni è entrata di diritto nella storia della fotografia italiana di matrimonio, conquistando il titolo di " Miglior fotografa dell’anno 2025 " dell’ Anfm (Associazione nazionale fotografi di matrimonio), che riunisce oltre 700 professionisti del settore. Un traguardo mai raggiunto prima da una donna e assegnato, appunto, dai più grandi esperti di questa categoria. "Essere la prima donna a ricevere questo premio è un grande onore", racconta. "Anfm è una realtà fatta di fotografia e di persone, e per me questo riconoscimento ha un grande valore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premiati gli scatti di Silvia Roli. È lei la fotografa dell’anno

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