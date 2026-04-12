Cosmo annuncia l’uscita del suo nuovo album intitolato “La Fonte”, previsto per venerdì 17 aprile. L’artista ha descritto il disco come una terapia, raccontando di aver pianto ascoltando uno dei brani presenti nella raccolta. Da sempre distante da etichette e classificazioni precise, Cosmo ha sviluppato un percorso artistico indipendente, caratterizzato da una forte attenzione alla libertà creativa.

Cosmo presenta La Fonte, il nuovo album in uscita venerdì 17 aprile. Da sempre lontano da definizioni rigide o facilmente incasellabili, Cosmo ha costruito un percorso artistico autonomo, fuori dagli schemi in grado di individuare nella libertà il motore centrale della propria ricerca. Cosmo presenta il nuovo album “La Fonte”. La Fonte nasce da un’urgenza essenziale: tornare al punto d’origine. Non come gesto nostalgico ma come atto di esplorazione. “Prima ancora di iniziare con le prime improvvisazioni, io e Alessio Natalizia — con cui lavoro ai dischi da tempo — ci siamo chiesti cosa volevamo e cosa no. L’idea era quella di mettere un attimo da parte l’ambito dance e concentrarci di più sulla canzone.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Cosmo presenta l’album “La Fonte”: “Questo disco è una terapia. Abbiamo pianto ascoltando uno dei brani”

“Ho bisogno di carezze in un periodo storico come questo, dove va tutto a rotoli. Il male non si ferma mai, si rialza veloce”: Cosmo presenta “La Fonte”“Se ci fosse stato un ballo da accompagamento ai miei nuovi brani, ne avrei immaginato uno più lento e sensuale”.

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