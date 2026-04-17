La Fiorentina batte 2-1 il Crystal Palace ma dice addio alla Conference

La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Crystal Palace, ma la sconfitta per 0-3 nell’andata a Londra ha impedito loro di qualificarsi alle semifinali della Conference League. La partita si è disputata a Firenze, dove i viola hanno cercato di ribaltare il risultato complessivo, ma alla fine sono stati eliminati ai quarti di finale. È il quarto anno consecutivo in cui la squadra si ferma a questo stadio della competizione.

Lo 0-3 dell'andata a Londra costa ai viola l'eliminazione nei quarti FIRENZE - La Fiorentina batte 2-1 il Crystal Palace ma non basta per accedere per il quarto anno di fila alle semifinali di Conference League. Il passivo rimediato all'andata (0-3) si è rivelato un ostacolo troppo alto e così alla fine i viola si devono accontentare di un successo effimero, al termine di una prova comunque generosa in cui i toscani ci hanno quantomeno provato fino alla fine. Chiamati ad una rimonta che sarebbe stata miracolosa i viola sono stati schierati da Vanoli con un innovativo 3-4-2-1, con la scelta di difendere uomo contro uomo, e con tanta qualità davanti, ovvero Solomon e Gudmundsson in appoggio a Piccoli.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Fiorentina batte 2-1 il Crystal Palace ma dice addio alla Conference Notizie correlate La Fiorentina batte il Crystal Palace: orgoglio salvo ma è fuori dalla Conference LeagueLa Viola vince 2-1 al Franchi il ritorno dei quarti di finale, un risultato che non basta dopo la netta sconfitta (3-0) subita all'andata. Leggi anche: Fiorentina batte il Crystal Palace: 2-1. Ed esce a testa alta dalla Conference. Pagelle Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Conference amara per la Fiorentina, ne prende 3 dal Crystal Palace; La Fiorentina batte il Crystal Palace: orgoglio salvo ma è fuori dalla Conference League; La Fiorentina batte 2-1 il Crystal Palace ma dice addio alla Conference; La Fiorentina batte il Crystal Palace ma non completa la rimonta: addio alla Conference League. La Fiorentina batte 2-1 il Crystal Palace ma dice addio alla ConferenceFIRENZE - La Fiorentina batte 2-1 il Crystal Palace ma non basta per accedere per il quarto anno di fila alle semifinali di Conference League. Il passivo rimediato all'andata (0-3) si è rivelato un os ... laprovinciacr.it Fiorentina-Crystal Palace 2-1, gol e highlights: viola fuori ai quarti di ConferenceLeggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Crystal Palace 2-1, gol e highlights: viola fuori ai quarti di Conference ... sport.sky.it "Nessuna simulazione, abbiamo grande rispetto della Fiorentina. Ci siamo difesi bene quando i nostri avversari sono cresciuti" Così il tecnico del Crystal Palace sull'atteggiamento dei suoi calciatori - facebook.com facebook Conference, gli highlights e le pagelle di Fiorentina-Crystal Palace #SkySport #UECL #SkyUECL #Fiorentina x.com