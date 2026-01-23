Addio alla carta d’identità cartacea | dal 3 agosto le vecchie tessere non saranno più valide

Dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea diventerà ufficialmente non valida. Chi possiede ancora questa tipologia di documento è invitato a provvedere al rinnovo o al passaggio alla versione elettronica, in conformità alle nuove disposizioni. Questa misura mira a garantire una maggiore sicurezza e semplificare le procedure di identificazione. È importante aggiornare i propri documenti per evitare eventuali disservizi o problemi di validità.

Firenze, 23 gennaio 2026 – Faccia attenzione chi ha ancora la carta d’identità cartacea, perchè si tratta di documenti che ormai hanno vita breve. Sono circa 29mila le carte d’identità in formato cartaceo di cittadine e cittadini residenti a Firenze che perderanno validità a partire dal prossimo 3 agosto. E questo anche nel caso in cui riportino una data di scadenza successiva. È quanto prevede la regolamentazione europea che manda in pensione definitivamente la vecchia carta di identità cartacea, che non potrà essere utilizzata né come documento di espatrio né come documento di riconoscimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

