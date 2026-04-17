La famiglia B smentisce FI e si schiera per la manifestazione sul valore delle seconde generazioni contro il Remigration summit di Salvini

La famiglia B. ha preso posizione contro il Remigration summit di Salvini, sostenendo invece la manifestazione dedicata al “valore delle seconde generazioni”. La famiglia ha diffuso una dichiarazione in cui esprime il proprio sostegno all’evento, precisando di non condividere le posizioni di Forza Italia e di aver deciso di schierarsi pubblicamente. La protesta si svolge in un momento di tensione tra diverse forze politiche e associazioni, con opinioni divergenti sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione.

Che bisogno hanno i massimi livelli di Forza Italia, compreso il padre nobile Marcello Dell’Utri, di scomodarsi per dare sostegno a una piccola iniziativa in programma a Milano? Il momento è delicatissimo, con la resa dei conti che ha portato la famiglia Berlusconi a sfiduciare gli uomini più vicini ad Antonio Tajani, ovvero i capigruppo Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, dopo aver tenuto a rapporto per 4 ore lo stesso ministro degli Esteri. Si spiega così l’intervento in massa con cui oggi Arcore smentisce la segreteria milanese del partito e si schiera a favore della manifestazione organizzata dal giovane forzista Amir Atrous, sconfessato nella sua città per aver organizzato una piazza per raccontare “il valore e il contributo delle seconde generazioni”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La famiglia B. smentisce FI e si schiera per la manifestazione sul “valore delle seconde generazioni” contro il Remigration summit di Salvini Notizie correlate Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: "Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezza"Quella organizzata per sabato in piazza Duomo a Milano “sarà la prima grande manifestazione dell'area di centrodestra dopo la sconfitta al... Salvini: “Remigration Summit? Sabato a Milano una grande manifestazione pacifica del centrodestra, anche con trattori e motociclisti”Milano, 15 aprile 2026 – Quella di sabato in piazza Duomo a Milano “sarà la prima grande manifestazione dell'area di centrodestra dopo la sconfitta...