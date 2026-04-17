La divisa come simbolo di generosità | forze dell' ordine in prima linea per donare sangue

Ieri pomeriggio, un evento di raccolta sangue si è svolto presso l’istituto Del Prete, organizzato dall’Avis di Carovigno. Le forze dell’ordine locali hanno partecipato attivamente alla giornata, contribuendo con le proprie donazioni. La manifestazione ha visto la presenza di cittadini che hanno deciso di donare, accompagnati anche da agenti e ufficiali in divisa. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone, con l’obiettivo di sostenere le esigenze di sangue della regione.

CAROVIGNO - Ieri pomeriggio (16 aprile 2026) durante la giornata di raccolta straordinaria di sangue organizzata dall'Avis Carovigno presso l'istituto Del Prete, le forze dell'ordine locali hanno dato un esempio tangibile di solidarietà e impegno civico. Come annunciato nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Brindisireport.it The Golden List: Sword God of QinFULL Chinese DramaEnglish subtitles Notizie correlate Salvini: appello unitario per la sicurezza e il rispetto delle forze dell’ordine e dei giornalisti in prima lineaUn'aggressione premeditata e violenta contro un agente della Polizia di Stato a Torino ha scatenato un'ondata di condanna da parte di istituzioni e... Il mondo dell'ospitalità in prima linea per promuovere la donazione di sangue e plasma: al via campagna negli hotel“Donare sangue significa compiere un gesto semplice, silenzioso, ma di immenso valore umano”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Polizia di Stato: Mostra fotografica 'La persona dietro la divisa' al Ducale; Dal carcere al mare, il riscatto in divisa; Maglie Mondiali, ecco anche la 3^ maglia del Messico; I carabinieri in alta uniforme a Bergamo e nelle principali cittadine della provincia: Segno di vicinanza alla gente. The Handmaid’s Tale: La divisa delle ancelle come simbolo di protesta contro Brett KavanaughAncora una volta le donne hanno scelto di indossare la divisa delle ancelle di The Handmaid’s Tale presentandosi fuori dall’udienza in segno di protesta contro il giudice Brett Kavanaugh Mantelli ... giornalettismo.com Paralimpiadi Milano Cortina 2026, vietata la divisa dell’Ucraina con la mappa del Paese: è un simbolo politicoAlle porte delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 esplode un nuovo caso che intreccia sport e geopolitica. La delegazione ucraina non potrà sfilare con l’uniforme presentata sui social, ... greenme.it La Scala in divisa: l’#Esercito suona per la ricerca oncologica e le donne che hanno sconfitto il cancro. La Banda dell'Esercito Italiano sul palco del teatro più famoso del mondo, per raccogliere fondi a favore delle #PinkAmbassador di #FondazioneVeronesi: facebook Divisa tra l’Italia e New York, BIRTHH è un’esploratrice della contemporaneità. Una voce che costruisce mondi e ti trascina dentro. BIRTHH a #1M2026 x.com