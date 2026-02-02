Salvini | appello unitario per la sicurezza e il rispetto delle forze dell’ordine e dei giornalisti in prima linea

Un agente della polizia di Stato a Torino è stato preso di mira in un’aggressione premeditata e violenta. L’episodio ha suscitato immediate condanne da parte di istituzioni e politici, che chiedono più sicurezza e rispetto per le forze dell’ordine e i giornalisti. Salvini ha lanciato un appello unitario per rafforzare la tutela di chi lavora in prima linea.

Un'aggressione premeditata e violenta contro un agente della Polizia di Stato a Torino ha scatenato un'ondata di condanna da parte di istituzioni e movimenti politici in tutta Italia. L'episodio, avvenuto durante un'intervento di ordine pubblico, ha visto un agente isolato e a terra aggredito da un gruppo di persone incappucciate che lo hanno colpito con pugni, calci e persino con un martello. Le immagini diffuse hanno mostrato un'escalation di violenza che non può essere interpretata come semplice protesta, ma come un attacco organizzato allo Stato e alle sue istituzioni. La Segreteria cittadina della Lega Salvini di Andria ha risposto con un comunicato ufficiale in cui definisce l'atto "vigliacco e premeditato", sottolineando che non si tratta di un'azione isolata, ma di un tentativo di minare la sicurezza pubblica e il fondamento stesso della legalità.

