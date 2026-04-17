La diocesi celebra il vescovo Pellegrini con un documentario

La Diocesi di Concordia-Pordenone ha deciso di commemorare il quindicesimo anniversario dell'ordinazione episcopale del proprio vescovo attraverso la realizzazione di un documentario. L'iniziativa è stata annunciata ufficialmente e sarà presentata nei prossimi giorni, coinvolgendo diverse figure della comunità ecclesiastica. La produzione si propone di ripercorrere i momenti salienti del percorso del vescovo, con immagini e testimonianze raccolte nel tempo.

La Diocesi di Concordia-Pordenone celebra il quindicesimo anniversario dell'ordinazione episcopale del proprio Vescovo, mons. Giuseppe Pellegrini, avvenuta il 26 marzo 2011. Per raccontare questo intenso cammino pastorale, è stato realizzato il "Docuvescovo", un documentario a sorpresa che.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Il vescovo della Diocesi di Benevento saluta la comunitàIl vescovo di Benevento si congeda dalla diocesi con un messaggio di gratitudine, unità e amore cristiano, invitando i fedeli a unirsi a lui per... Così il vescovo ridisegna la diocesi di Brescia. Tutte le nomine: ecco cosa cambiaÈ l'internazionale cattolica, la Chiesa universale che in alcuni papers di geopolitica viene definita senza dubbio come il primo partito al mondo:... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La diocesi celebra il vescovo Pellegrini con un documentario; Il vescovo alla Madonna del Popolo: Aiutaci a orientare cuore e testa all’eternità -. Il vescovo alla Madonna del Popolo: Aiutaci a orientare cuore e testa all’eternitàLa comunità diocesana celebra la patrona Madonna del Popolo. In tanti ieri sera hanno partecipato alla Messa in Cattedrale pellegrini dalle parrocchie, movimenti e associazioni: un momento unitario di ... corrierecesenate.it Diocesi: mons. Pellegrini (Concordia-Pordenone), essere una vera Chiesa missionaria capace di portare con gioia il Vangelo nel mondoNella concattedrale di Pordenone, il vescovo di Concordia Giuseppe Pellegrini ha celebrato il 15° anniversario della sua ordinazione episcopale, avvenuta a Verona il 26 marzo 2011. L’occasione ha ... agensir.it Sembrava essere tutto in discesa per il Betis: la squadra di Pellegrini è stata eliminata dal’Europa League per una sconfitta clamorosa per 4-2 contro il Braga. A sorprendere non è stato tanto il punteggio, quanto il modo in cui è arrivata l’eliminazione: dopo ap x.com Pellegrini in viaggio per Assisi attraverso None e Castagnole facebook