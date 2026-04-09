Ipocriti e complici | i sovranisti prendano le distanze da Trump Netanyahu Orban

Negli ultimi giorni, molte nazioni celebrano un'apparente tregua tra l'ex presidente degli Stati Uniti e l'Iran, mentre i leader di alcuni paesi sovranisti restano in silenzio. Nel frattempo, nel Medio Oriente, le operazioni militari nelle varie regioni continuano senza sosta, con attacchi e azioni che coinvolgono diverse aree. La situazione resta complessa e le tensioni tra le parti non mostrano segni di diminuzione.

Mentre mezzo mondo festeggia una finta tregua tra Trump e Iran, il socio d’affari e di massacri, Benjamin Netanyahu, continua ad ammazzare in Libano, Gaza, Cisgiordania. Bambini, anziani, donne, ospedali, giornalisti tutte e tutti sotto il tiro della estrema destra israeliana. I sovranisti di casa nostra tacciono o si danno di gomito. Il governo italiano, se vuole essere credibile, prenda le distanze dagli autori di un genocidio, lasci il Board degli assassini, rompa il patto con Orban. Altrimenti ci risparmi fuffa e truffa mediatica. Nel frattempo gli israeliani non solo vietano ai cronisti di raccontare, ma ammazzano chi ci prova. Non sarà... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ipocriti e complici: i sovranisti prendano le distanze da Trump, Netanyahu, Orban Meloni blinda il governo: poi missione nel Golfo per l’energia. E prende le distanze da TrumpROMA – Fa molto in un giorno solo, Giorgia Meloni: blinda il governo con la nomina di Gianmarco Mazzi come nuovo ministro del Turismo, poi, dopo... Da Meloni a Salvini fino a Netanyahu e Milei: i leader dell’estrema destra nello spot a sostegno di OrbánViktor Orbán apre la campagna elettorale in vista del voto di aprile in Ungheria e sfoggia una parata di sostegni internazionali.