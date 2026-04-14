Effetto Orbán | la destra polacca trema e cambia strategia

La recente sconfitta elettorale di Viktor Orbán in Ungheria sta provocando una risposta immediata in Polonia, dove la destra nazionalista sta rivedendo le proprie strategie in vista delle prossime elezioni parlamentari. La vittoria in Ungheria aveva rappresentato un punto di riferimento per le forze di destra nella regione, e ora le conseguenze di questa sconfitta si stanno facendo sentire anche in Polonia. Gli esponenti politici stanno riconsiderando le proprie posizioni e approcci per mantenere il consenso.

La sconfitta elettorale subita da Viktor Orbán in Ungheria sta provocando un terremoto a Varsavia, costringendo la destra nazionalista polacca a una profonda revisione strategica in vista delle prossime consultazioni parlamentari. Il crollo del governo Fidesz mette in discussione l’efficacia del modello di democrazia illiberale che ha caratterizzato il potere ungherese negli ultimi sedici anni e preoccupa i leader della Law and Justice (PiS) per le possibili ripercussioni sulle proprie ambizioni elettorali. Il dell’Europa centrale è stato radicalmente trasformato dal risultato delle elezioni domenicali in Ungheria, dove la vittoria dell’opposizione guidata da Péter Magyar ha segnato la fine di un’era.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Effetto Orbán: la destra polacca trema e cambia strategia Nell’estrema destra polacca è spuntato un nuovo partito che ha un nome di Guerre stellariLa sentenza non è ancora stata eseguita, ma una possibile esclusione dal registro significherebbe che Nuova speranza non potrebbe partecipare alle... Leggi anche: Ungheria, la sconfitta di Orbán è l’effetto Trump al contrario