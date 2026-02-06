La Dea Bendata fa tappa a Cassino vinti 15mila euro al 10eLotto

La fortuna si fa viva di nuovo a Cassino, dove un giocatore ha vinto 15 mila euro al 10eLotto. La vincita è arrivata in una ricevitoria molto frequentata in città. Ancora non si conosce l’identità del fortunato, ma l’evento ha fatto parlare di sé tra chi scommette sui numeri. La Dea Bendata sembra aver scelto proprio questa zona per regalare un sorriso a qualcuno.

