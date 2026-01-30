Gioca un terno secco da 3 euro sulla ruota di Cagliari | la Dea bendata lo premia con una vincita a 5 cifre

Questa sera, a Cagliari, un giocatore ha vinto una somma a cinque cifre grazie a un semplice terno secco da 3 euro. La vincita è arrivata alla tabaccheria di Federico Siboni in viale Risorgimento, poco dopo l’estrazione di giovedì. La fortuna ha sorriso a chi ha puntato sulla ruota di Cagliari, portando a casa una cifra importante.

La Dea bendata torna a far visita a Forlì. Con l’estrazione di giovedì sera è infatti arrivata una vincita a cinque cifre alla tabaccheria gestita da Federico Siboni, in viale Risorgimento 137. Ancora ignoto il fortunato scommettitore che si è portato a casa la bellezza di 12.420 euro. “Quel che al momento sappiamo è che si tratta di una schedina giocata giovedì mattina, con una puntata sulla ruota di Cagliari”, racconta. L’estrazione serale si è concretizzata con un terno secco: i numeri estratti sulla ruota abbinata al capoluogo sardo sono stati 75, 28, 2, 58 e 15. Chissà, forse un sogno, una data di nascita o semplicemente tre numeri scelti a caso su cui puntare la sorte.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Cagliari Vincita

Un giocatore di Jesi ha vinto ancora con il Lotto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cagliari Vincita

Argomenti discussi: Vigevano fa festa con il Lotto: un terno regala 15mila euro con una giocata di 9 euro; Dalle quartine d’oro del 10eLotto alla cinquina storica del Lotto; Gli Abbinamenti Con Il 90 Del 30/01/2026; Aspettabilità Nei Sistemi Del 29/01/2026.

A Mugnano vinto un terno sulla ruota di Napoli da oltre 68.000 euro: i ritardatari di Lotto e SuperEnalottoLa Campania è stata protagonista delle ultime estrazioni del Lotto, con una pioggia di vincite che ha premiato in particolare la provincia di Napoli. La vincita più alta è stata realizzata a Mugnano ... ilmattino.it

La Befana vien di notte... ma al Caffè Roma si gioca di sera! Questo 6 Gennaio chiudiamo le feste con la nostra Cin-Cinquina Speciale. Non è la solita tombola: qui serve fortuna e coraggio! Come funziona Chi fa ambo, terno o quaterna non vince in - facebook.com facebook