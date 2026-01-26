La dea bendata bacia il casertano | vinti quasi 4mila euro al SuperEnalotto

Una recente vincita al SuperEnalotto ha portato circa 3.840 euro a un giocatore nel casertano, presso la Ricevitoria Tabacchi n°11 a Trentola Ducenta. Si tratta di una delle quote di premio assegnate a cinque diversi scontrini con cinque numeri corretti. Questa vittoria testimonia ancora una volta come il gioco possa offrire occasioni di soddisfazione, anche se in modo limitato e responsabile.

Centrato un “5” da 3.839,94 euro in una tabaccheria di Trentola Ducenta Il SuperEnalotto premia la Campania, centrati cinque “5” da 3.839,94 euro l’uno. Nel casertano si è registrata una vincita nella Ricevitoria Tabacchi n°11 a Trentola Ducenta. Due a Napoli, uno nella Tabaccheria Virgilio in via Attilio Micheluzzi, 138 e uno nel Tabacchi in via Rep.Marinare, 361, Infine nel Tabacchi Zara di Giugliano in Campania, situato in via G. Verdi, 18-20 e a Minori nel Tabacchi Lotto Sisal in via Nazionale, 57. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda.🔗 Leggi su Casertanews.it

Lotto, la dea bendata bacia il casertano: vinti 66141 euro

