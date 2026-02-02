La dea bendata premia la Brianza | vinti quasi 30mila euro

La fortuna sorride di nuovo alla Brianza. Tra venerdì e sabato, in Lombardia, sono stati vinti quasi 30 mila euro al 10eLotto. La notizia arriva da Agipronews e conferma come il colpo di fortuna abbia coinvolto diverse persone, portando un po’ di spasso tra i giocatori locali.

La dea bendata torna a baciare la Brianza: come ha riportato Agipronews, tra venerdì 30 e sabato 31 in Lombardia sono stati vinti 128mila euro al 10eLotto. In Brianza, a Muggiò, sono stati vinti 7mila euro nella ricevitoria di piazza Don Giovanni Minzoni. Non da meno sono state le vincite al Lotto: a Monza si sono registrate due vincite gemelle da 9.900 euro ciascuna, per un totale di 19.800 euro. Come ha riferito Agipronews, l'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi pari a 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 132,8 milioni da inizio 2026.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Le recenti estrazioni del Lotto e del 10eLotto hanno regalato numerose vincite in Lombardia, con un totale di oltre 149mila euro, secondo quanto riportato da Agimeg.

