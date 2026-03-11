Elba Island Marathon 2026 | side events e Marathon Village trasformano la corsa in un evento di tre giorni

La decima edizione della Maratona dell’Isola d’Elba si terrà domenica 10 maggio 2026 con partenza e arrivo a Marina di Campo. Oltre alla gara principale, la manifestazione prevede eventi collaterali e un Marathon Village, creando un’atmosfera di tre giorni dedicata agli appassionati di corsa. La gara si inserisce in un contesto che coinvolge atleti e visitatori in diverse iniziative.

La decima edizione della Maratona dell'Isola d'Elba, in programma domenica 10 maggio 2026 con partenza e arrivo a Marina di Campo, si prepara a vivere un'edizione speciale che va ben oltre la classica distanza dei 42,195 chilometri. Accanto alle gare competitive, infatti, prende forma un ricco calendario di side events aperti a tutti, pensato per trasformare il secondo weekend di maggio in una vera festa dello sport, della natura e della scoperta del territorio. L' Elba Island Marathon si conferma così un appuntamento capace di unire agonismo, convivialità e valorizzazione dell'isola, coinvolgendo non solo i runner ma anche famiglie, bambini, appassionati di trekking e visitatori.