Luci e poltrone nuove al via la raccolta fondi | il Cinema Astra lancia il progetto Più comodi di così
Il Cinema Astra avvia la sua terza raccolta fondi per migliorare gli interni, a causa della necessità di aggiornare le sedie e le luci. La campagna mira a raccogliere fondi per acquistare poltrone nuove e sistemi di illuminazione più efficienti. Questa iniziativa coinvolge la comunità locale, che può contribuire direttamente all’ammodernamento della sala. La campagna prosegue con l’obiettivo di rendere l’ambiente più confortevole per gli spettatori.
Di solito si dice “non c’è due senza tre”, ma per la terza (e, incrociando le dita, ultima) raccolta fondi a favore del Cinema Astra il titolo “Più comodi di così” calzava meglio. Per poter infatti completare l’ammodernamento della storica sala, dopo il percorso che dal 2020 l’ha portata a. 🔗 Leggi su Quicomo.it
“Stanno per sfrattarlo di casa”. Il grande del cinema in disgrazia: “Ridotto così”. Scatta la raccolta fondiUn noto attore di Hollywood si trova in difficoltà finanziaria e rischia lo sfratto.
"Lavoratori 'sottocosto' al magazzino logistico": il sindacato lancia la raccolta fondi per una cassa di solidarietàIl sindacato ha avviato una raccolta fondi per una cassa di solidarietà a favore dei lavoratori di Astercoop, cooperativa responsabile del magazzino Coop di Pievesestina a Cesena.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Il mondo animale nel design: come forme, movimenti e immagini entrano negli interni; Come preparare casa per vedere Sanremo? Idee, consigli e giochi; Poltrone per il Day Hospital, raccolta fondi; Ospedale Livorno, raccolta fondi per nuove poltrone destinate ai pazienti del day hospital oncologico.
Le nuove poltrone Maisons du Monde che stanno ridefinendo lo stile del soggiorno modernoNel living contemporaneo la poltrona è un vero elemento progettuale attorno a cui prende ... msn.com
Trg media. . A SCUOLA DI CINEMA Presentato a Gubbio il corso gratuito di Giallo Cinema, 10 incontri alla Biblioteca Sperelliana condotti dal Cinema Astra per imparare a conoscere il mondo della cinematografia e tornare con più assiduità nelle sale. #trg #n - facebook.com facebook