La Marina cinese ha intensificato le sue operazioni sottomarine, concentrandosi sulla potente nave da guerra Type 055. Questa “super nave” è al centro di un’azione più aggressiva, con l’obiettivo di monitorare e contrastare eventuali minacce sottomarine nemiche. Le autorità militari cinesi sono andate oltre, testando le capacità di questa piattaforma avanzata per rafforzare la presenza in mare.

La Marina cinese accelera sul fronte della guerra sottomarina e lo fa puntando su una delle sue piattaforme più avanzate: il cacciatorpediniere Type 055, una “super nave” da oltre 10.000 tonnellate che rappresenta il vertice tecnologico della cantieristica militare di Pechino. Tra queste unità spicca la CNS Zunyi, protagonista di una serie di esercitazioni recenti che hanno messo alla prova – e migliorato – le capacità di individuazione e neutralizzazione dei sottomarini nemici. Secondo quanto rivelato dai media statali cinesi, l’unità ha partecipato a manovre complesse di tipo offensivo e difensivo, simulando scenari di combattimento realistici in ambiente marittimo profondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caccia ai sottomarini nemici: cosa può fare la super nave cinese

L’H-6J è il nuovo bombardiere marittimo cinese, progettato per operazioni a lungo raggio e controllo degli spazi oceanici.

La Cina ha recentemente presentato il Golden Eagle CR500B, un elicottero di nuova generazione destinato a rafforzare le capacità dei sistemi a pilotaggio remoto armati.

