Il Trentino è pronto ad incantare il pubblico de Il Borgo dei Borghi
Baselga di Pinè rappresenterà il Trentino nella nuova edizione de “Il Borgo dei Borghi”, condotta da Camila Raznovich su Rai Tre. La trasmissione, dedicata alla scoperta delle caratteristiche dei piccoli paesi italiani, vedrà il paese trentino sfidarsi con altri borghi per ottenere il titolo di miglior borgo d’Italia. La partecipazione di Baselga di Pinè è stata annunciata di recente.
È Baselga di Pinè il paese che quest’anno rappresenterà il Trentino nella sfida della trasmissione Il Borgo dei Borghi, condotta da Camila Raznovich su Rai Tre.Il programma mette in risalto gli aspetti più belli di tante località italiane valorizzandone il patrimonio artistico, storico, culturale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Il Royal National Ballet of Georgia pronto ad incantare Trento con "Fire of Georgia"Venerdì 2 Gennaio a Trento uno spettacolo unico dove l’armonia dei movimenti si fonde con acrobazie al limite dell’umano, pronto a regalare al...
Nemi rappresenta il Lazio a “Il Borgo dei Borghi 2026”Nemi, 25 febbraio 2026 – Il Comune di Nemi annuncia con orgoglio la propria partecipazione alla tredicesima edizione de Il Borgo dei Borghi, il...
Una selezione di contenuti sullo stesso tema.
Temi più discussi: Fugatti: Le Olimpiadi estive?Il Trentino c’è, con il Veneto; Passù: pizza e hamburger di qualità a Trento; Incidenti domestici sottovalutati, ogni giorno in Trentino 13 accessi in pronto soccorso; Olimpiadi: i volti, le competenze e le storie degli operatori di Protezione civile.
Olimpiadi 2026, tifosi da tutto il mondo entusiasti del Trentino: È grandiosoIl Trentino è una delle cornici delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A Predazzo, ... msn.com
Milano Cortina: il Trentino pronto ad accogliere i GiochiÈ stata inaugurata oggi alla Triennale di Milano Casa Italia, cuore simbolico e istituzionale della presenza italiana alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, alla presenza del ... ansa.it
Eurospin Viaggi. . Papà, pronto a far scoprire la magia della montagna ai tuoi figli Il Trentino vi aspetta! Abbandona l'afa cittadina e goditi la natura in Trentino Alto Adige. Con Eurospin Viaggi prenoti in pochi minuti la struttura perfetta per la tua famiglia. U - facebook.com facebook