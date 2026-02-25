la banda del buco al bar enjoy colpo studiato bottino di 5mila euro

La banda del buco ha preso di mira il bar Enjoy, rubando circa 5 mila euro. La rapina si è verificata tra domenica e lunedì, quando i ladri hanno forzato una porta secondaria per entrare senza fare rumore. Hanno agito con precisione, portando via il denaro in pochi minuti. Il gesto ha sorpreso i clienti presenti nel locale, che sono rimasti immobili mentre i malviventi fuggivano. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.

La "banda del buco" torna in città. Nella notte tra domenica e lunedì ha messo a segno un’azione chirurgica, studiata nei minimi dettagli e portata a termine con grande freddezza. Nel mirino il bar Enjoy, nella zona del mercato ortofrutticolo in Viale Don Minzoni. I malviventi sono riusciti a penetrare all’interno del locale forzando la porta del bagno esterno per poi praticare un buco nel muro, del diametro di un metro e mezzo, comunicante con la sala principale. Una volta dentro, i soliti ignoti si sono mossi con una precisione quasi inquietante. Non hanno messo a soqquadro l’ambiente né ribaltato arredi: puntavano a obiettivi certi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Colpo notturno e bottino di 350 euro: ennesima spaccata al bar del centroNotte di tensione a Trento, dove il Bar Ateneo nel centro della città è stato vittima di una rapina con spaccata.

