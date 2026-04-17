La bancarella al mercato diventa stellata | la vera eccellenza sta nella qualità dei prodotti

Una bancarella del mercato alimentare della città ha ricevuto una stella Michelin per la qualità dei prodotti offerti. Si tratta di un chiosco che ha ottenuto il riconoscimento internazionale, diventando così il primo nel suo genere nella zona. Questa premiazione rappresenta un risultato inusuale per un’attività di strada, che ha attirato l’attenzione per l’attenzione posta alla qualità e alla freschezza degli ingredienti.

Avreste mai pensato un giorno di potervi concedere un piatto stellato nel mercato alimentare della vostra città? In Austria è possibile: ecco qual è la bancarella-chiosco premiata con la sua prima stella Michelin.🔗 Leggi su Fanpage.it

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