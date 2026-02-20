Dipendente critica la qualità dei prodotti nella chat tra colleghi e viene sospesa i giudici | Provvedimento illecito
Una dipendente di un supermercato ha scritto commenti negativi sui prodotti in una chat tra colleghi e, pochi giorni dopo, è stata sospesa. La donna aveva espresso insoddisfazione sulla qualità di alcune merci, attirando l’attenzione dei responsabili. I giudici hanno stabilito che il provvedimento disciplinare è stato illegittimo, considerando la comunicazione come un semplice scambio tra colleghi. La vicenda ha suscitato discussioni sulla tutela della libertà di espressione sul posto di lavoro.
ANCONA Una conversazione privata in chat con i colleghi di lavoro diventa un boomerang per la banconista di un supermercato dell’hinterland anconetano. Perché alcuni messaggi, che esprimevano critiche sulla freschezza dei prodotti in vendita e sulla turnazione, arrivano ai diretti superiori. Risultato? A casa cinque giorni senza stipendio. Una sospensione che ha portato la commessa, anconetana e rappresentante sindacale della Fisascat Cisl, a fare ricorso al giudice del lavoro. In primo grado non è andata bene. In secondo il verdetto è stato ribaltato: i giudici hanno dichiarato illegittima la sanzione disciplinare.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
