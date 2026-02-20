Dipendente critica la qualità dei prodotti nella chat tra colleghi e viene sospesa i giudici | Provvedimento illecito

Una dipendente di un supermercato ha scritto commenti negativi sui prodotti in una chat tra colleghi e, pochi giorni dopo, è stata sospesa. La donna aveva espresso insoddisfazione sulla qualità di alcune merci, attirando l’attenzione dei responsabili. I giudici hanno stabilito che il provvedimento disciplinare è stato illegittimo, considerando la comunicazione come un semplice scambio tra colleghi. La vicenda ha suscitato discussioni sulla tutela della libertà di espressione sul posto di lavoro.