I tecnici della Asl di Pescara stanno eseguendo prelievi di campioni d’acqua nelle zone di Montesilvano, Pescara e Spoltore. L’obiettivo è controllare la qualità dell’acqua potabile nelle aree interessate. Questi controlli sono stati avviati per verificare eventuali criticità legate alla non potabilità dell’acqua. Le analisi in corso serviranno a determinare eventuali interventi o provvedimenti necessari.

I tecnici della Asl di Pescara sono attualmente impegnati in una serie di prelievi mirati per verificare la qualità dell’acqua nelle aree di Montesilvano, Pescara e Spoltore. La misura è necessaria a seguito del massiccio intervento effettuato da Aca sulla condotta denominata Giardino, che ha imposto un rigoroso protocollo di monitoraggio per garantire la sicurezza idrica dopo i lavori sulla rete. Protocolli incrociati e tempistiche dei laboratori. Il coordinamento tra le diverse realtà coinvolte mira a fornire un quadro certo sulla salubrità delle risorse idriche. L’azienda sanitaria sta lavorando in stretta sinergia con il gestore del servizio idrico Aca e l’Arpa Abruzzo, con l’obiettivo di far convergere i risultati dei campionamenti effettuati dai tecnici sanitari con quelli eseguiti direttamente dall’azienda gestrice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua non potabile: la Asl monitora Pescara e Montesilvano

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