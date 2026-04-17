La Ada Negri di Villaricca brilla alle gare di atletica a Napoli

La scuola media Ada Negri di Villaricca ha partecipato alle gare di atletica leggera svoltosi presso il Campo Virgiliano di Posillipo. I giovani atleti della scuola hanno preso parte alle competizioni provinciali a Napoli, distinguendosi nel corso della manifestazione. La partecipazione si è svolta in un contesto di competizione tra diverse scuole della zona. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi studenti e ha avuto come sede il campo sportivo di Posillipo.

Anche quest’anno la scuola media “Ada Negri” di Villaricca si è distinta con i suoi ragazzi nelle gare provinciali di atletica leggera svoltesi presso il Campo Virgiliano di Posillipo. Guidati dai proff. Silvana Casa e Andrea De Rosa, tutti gli atleti hanno conseguito brillanti risultati: il Dirigente, Raffaele Romano, si è detto compiaciuto e fiero per i risultati dei suoi ragazzi, che spera possano essere promesse del futuro, all’insegna dei sani valori dello sport.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - La Ada Negri di Villaricca brilla alle gare di atletica a Napoli Notizie correlate “C’era una volta”, debutto tra fiabe e quiz: vince la scuola Ada Negri di VillariccaÈ partita con entusiasmo la nuova edizione di “C’era una volta”, il format televisivo dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile, che vede... Leggi anche: Da Ada Negri a Petronilla Paolini. Viaggio nella scrittura femminile Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Moncalieri, intitolata a Dix la nuova area cani di via Ada Negri; Toto-esame Maturità 2026: le autrici donne per la prima prova, le tracce su Ada Negri, Elsa Morante e Grazia Deledda; Precipitato dalla finestra. Morto il bimbo di 15 mesi; È morto Hussein Muhammad Salar, il bimbo di un anno caduto dalla finestra di casa. Pasqua di Risurrezione (1904) di Ada Negri: il canto della rinascita che passa dall’amoreScopri il significato dei versi di Pasqua di Risurrezione, poesia di Ada Negri che celebra l voglia di rinascere e vivere l'amore e la felicità. libreriamo.it Estate di Ada Negri, la poesia che celebra il dolce far nienteIl solleone è il periodo in cui il sole transita nel segno zodiacale del Leone: un arco di tempo che indica i giorni più caldi dell’estate, quelli a cavallo fra luglio e agosto, quando la calura ... libreriamo.it Moncalieri, intitolata a Dix la nuova area cani di via Ada Negri x.com Dal blog QN "Notizie di poesia" di Marco Marchi LA POESIA DEL GIORNO Le violette di Ada Negri https://www.quotidiano.net/blog/marchi/le-violette-di-ada-negri-6-83.65710 - facebook.com facebook