È iniziata la nuova stagione di “C’era una volta”, il programma televisivo che propone fiabe di Giovan Battista Basile. La trasmissione coinvolge le scuole medie della zona, che partecipano a una competizione tra quiz, giochi e cultura. La prima puntata ha visto la vittoria della scuola Ada Negri di Villaricca.

È partita con entusiasmo la nuova edizione di “C’era una volta”, il format televisivo dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile, che vede protagoniste le scuole medie del territorio in una sfida tra quiz, giochi e cultura. A superare il turno nella prima puntata è stata la squadra dell’Ada Negri di Villaricca, che ha avuto la meglio sulla compagine dei Fratelli Maristi di Giugliano, ora in attesa di un possibile ripescaggio per accedere alla seconda fase. Tema della puntata è stata la fiaba “La Papera”, tratta da Lo Cunto de li Cunti, su cui si sono confrontati gli studenti con prove e domande. A rendere ancora più coinvolgente l’appuntamento, la performance dell’attrice Teresa Barretta, che ha recitato uno stralcio del racconto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - “C’era una volta”, debutto tra fiabe e quiz: vince la scuola Ada Negri di Villaricca

Articoli correlati

“C’era una volta…” celebra 25 anni: al via la nuova edizione del format dedicato alle fiabe di BasileTorna “C’era una volta…”, il format televisivo di Tele Club Italia dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile, che coinvolge le scuole secondarie...

Leggi anche: “C’era una volta…” celebra 25 anni: al via la nuova edizione del format tv dedicato alle fiabe di Basile