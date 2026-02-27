da ada negri a petronilla paolini viaggio nella scrittura femminile

In occasione della Giornata internazionale della donna, si terrà un evento dedicato alla scrittura femminile. L’iniziativa si svolgerà giovedì 5 marzo alle 15 nella struttura comunale di via Guerzoni a Montichiari. L’appuntamento, promosso dall’assessorato ai Servizi sociali e alle Pari opportunità, intende mettere in luce il ruolo delle autrici donne attraverso un momento di approfondimento e confronto.

Un viaggio nella scrittura femminile. In occasione della Giornata internazionale della donna, l’assessorato ai Servizi sociali e alle Pari opportunità di Montichiari organizza, per giovedì 5 marzo alle 15, nella struttura comunale di via Guerzoni, l’incontro “ Penne in rosa “. Dopo l’introduzione affidata all’assessore Rossana Gardoni, i relatori Marzia Borzi e Federico Migliorati parleranno di alcune delle figure di poetesse e scrittrici che hanno segnato il mondo letterario italiano. Tra queste Cristina da Pizzano, prima donna in Europa a vivere del proprio lavoro da letterata nel ‘400 e che si batté contro l’idea dell’inferiorità femminile; Petronilla Paolini, definita la prima poetessa femminista, che tramite i versi denunciò la violenza e la prigionia domestica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Trasformare un libro in spettacolo teatrale significa restituire alla parola scritta una nuova vita.

