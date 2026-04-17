L84 travolge Eboli 8-2 e punta al primato | Roma e Treviso vincono

Nel ventiseiesimo turno della Serie A di calcio a 5, la L84 ha sconfitto Eboli con un punteggio di 8-2, avvicinandosi alla prima posizione. Nelle altre partite, Roma e Treviso hanno ottenuto vittorie che consolidano le loro posizioni nella classifica. La stagione prosegue con i campionati ancora aperti e i punteggi che cambiano di giornata in giornata.

Il ventiseiesimo turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5 ha consegnato risultati che ridisegnano i rapporti di forza, con la L84 che punta alla vetta raggiungendo Catania nonostante un turno in più. La serata di venerdì ha trionfi casalinghi per Treviso e Sala Consilina, un successo fondamentale fuori casa per l’AS Roma e una sberla sonora inflitta dai neroverdi di L84 ai Feldi Eboli. L’efficacia offensiva della L84 e il sorpasso ipotetico. I numeri parlano chiaro: la L84 ha mostrato una capacità di finalizzazione devastante, schiacciando i Feldi Eboli con un punteggio di 8-2. In una partita che è stata una vera giostra di reti, i padroni di casa hanno dominato ogni zona del campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L84 travolge Eboli 8-2 e punta al primato: Roma e Treviso vincono Notizie correlate Calcio a 5, vittorie di Treviso, Roma e L84 nel 26° turno di Serie A. Cade Sandro AbateCalato il sipario sugli incontri del venerdì del 26° turno della Regular Season di Serie A 2026 di calcio a 5. Calcio a 5: Roma, Came Treviso e Feldi Eboli salutano con un successo la 24esima di Serie ALa 24esima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 si è ufficialmente chiusa, con le ultime partite in programma in questo sabato 21 marzo.