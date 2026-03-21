Calcio a 5 | Roma Came Treviso e Feldi Eboli salutano con un successo la 24esima di Serie A

La 24esima giornata della Serie A di calcio a 5 si è conclusa sabato 21 marzo con le ultime partite in programma. La Came Treviso, la Feldi Eboli e la Roma hanno ottenuto tutte vittorie, chiudendo la giornata con risultati positivi. Le partite si sono svolte nel rispetto del calendario stabilito, segnando la fine di questa giornata di campionato.

La 24esima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 si è ufficialmente chiusa, con le ultime partite in programma in questo sabato 21 marzo. Successi esterni per Roma e Feldi Eboli: i capitolini si sono imposti 2-5 sull’Active Network grazie alle reti di Ricardinho, Isgrò (doppietta), Biscossi e Avellino, mentre i campani hanno sbancato il campo della Fortitudo Pomezia con lo score di 2-3, per effetto della tripletta di Echavarria. Affermazione interna invece per la Came Treviso, 4-2 sul Cosenza. Veneti vittoriosi in rimonta Japa Vieira, Gargantini, Suton e Antonazzi. LA CLASSIFICA Meta Catania 51 (22) Feldi Eboli 48 (22) L84 Torino 46... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: Roma, Came Treviso e Feldi Eboli salutano con un successo la 24esima di Serie A Articoli correlati Calcio a 5: Meta Catania in fuga in Serie A. Stop della Feldi EboliLa 19esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio. Calcio a 5: Meta Catania in testa alla Serie A, bene Feldi Eboli e NapoliLa 17esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata in archivio. Altri aggiornamenti su Came Treviso Discussioni sull' argomento Tabellino partita Came Treviso vs Roma 1927; La Meta Catania si riscatta. Feldi, derby e secondo posto. Tris Roma 1927. Vincono Genzano, Sandro Abate, Cosenza e CDM; Bis di Antoniazzi, ma la Roma 1927 ne fa 5: Came staccata dalla Fortitudo; Tabellino partita Came Treviso vs Feldi Eboli. Serie A KINTO, Meta Catania-Feldi Eboli infiamma il turno infrasettimanale. Came Treviso-Roma 1927 lo Sky MatchC’è un po’ di tutto nel turno infrasettimanale della Serie A KINTO, giunta alla ventiduesima giornata di regular season, settima di ritorno. C’è il match clou del PalaSele, dove va in scena il remake ... divisionecalcioa5.it Came Treviso C5, al PalaCicogna un crocevia fondamentale: contro la Pirossigeno out Luizinho #SerieAFutsal facebook