Violenza giovanile triplicati i casi di minori con armi improprie passati da 778 a 1.946 dal 2019 al 2024 | Save the Children chiede prevenzione e sostegno psicologico

Tra il 2019 e il 2024, i casi di minori italiani trovati in possesso di armi improprie sono più che triplicati, passando da 778 a 1.946, secondo dati di Save the Children. La situazione evidenzia l’importanza di interventi di prevenzione e supporto psicologico, evitando soluzioni esclusivamente repressive. Sebbene i numeri siano cresciuti, rimangono inferiori alla media europea, sottolineando la necessità di strategie integrate per affrontare la violenza giovanile.

Save the Children lancia l’allarme: “Preoccupati per la normalizzazione della violenza sui minori”Save the Children segnala un aumento preoccupante della violenza sui minori, evidenziando come questo fenomeno non sia più isolato ma in crescita.

