Koopmeiners a metà prezzo | l’occasione fa gola in Serie A

In Serie A, Koopmeiners è ora disponibile a un prezzo dimezzato, attirando l'interesse di diverse squadre. Dopo due stagioni passate sul campo, il centrocampista ha visto il suo ruolo cambiare e si avvicina una possibile cessione. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con l’offerta economica che potrebbe facilitare il trasferimento. La situazione resta da definire nei prossimi giorni, mentre il giocatore aspetta eventuali sviluppi.

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