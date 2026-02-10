Fantacalcio che passione | il gioco Made in Napoli fa gola alla Lega Serie A

Il fantacalcio, il gioco che nasce a Napoli, sta conquistando sempre più la Serie A. Molti tifosi e appassionati investono tempo e soldi per costruire le proprie squadre, seguendo ogni giornata di campionato con passione. La figura del fantallenatore si fa sentire forte, anche se si tratta di un passatempo, ormai è diventato un vero e proprio fenomeno tra i tifosi italiani.

C’è tutto un mondo intorno. Intorno al pallone. E quel mondo si chiama fantacalcio, che nel caso di specie non è solo un fantasy game, ma è diventato un vero e proprio brand di successo made in Napoli. Quel gioco ideato da Riccardo Albini nel 1988 tra amici, oggi rappresenta una solidissima realtà per milioni di italiani di ogni età. Il tocco di napoletanità è datato 1998, quando Nino Ragosta ha iniziato a rendere pubblica la piattaforma “Fantagazzetta” che negli anni si è evoluta sempre più fino a diventare oggi “Fantacalcio” che per questa stagione ha già superato i 7 milioni di iscritti. Napoli-Parma 0-0 in meme: gol annullato per fuorigioco di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

La lotta per il controllo del Fantacalcio Lega Serie A si fa più accesa.

#Lega-Serie-A- Fantacalcio || La Lega Serie A ha deciso di acquistare il Fantacalcio.

La Serie A vuole acquistare il Fantacalcio: ecco cosa cambiaLa Lega Serie A è pronta a presentare un offerta monstre per acquisire il Fantacalcio: ma cosa cambia per noi giocatori? pianetalecce.it

Greta Cianfano: il colpo del calciomercato ed i nomi per l'asta di riparazioneIl calcio può essere un lavoro, una passione, un linguaggio comune. Per Greta Cianfano è un po’ tutte e tre le cose: un sentimento nato prestissimo sugli spalti e cresciuto fino a diventare anche ... fantacalcio.it

La Lega Serie A vuole comprare il Fantacalcio: la società che controlla il marchio è valutata 40 milioni. Lunedì 16 se ne discuterà nell'assemblea di Lega x.com