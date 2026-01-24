in onore del protettore della gola tutta italia si fa prendere per la gola

Il 3 febbraio si celebra San Biagio, protettore della gola, una ricorrenza radicata nella tradizione italiana, in particolare in ambito contadino. In questa occasione, molte persone trovano conforto nel gustare una fetta di panettone avanzato dal Natale, mantenendo viva una consuetudine che unisce cultura e convivialità. Un momento semplice, ma significativo, per riscoprire le tradizioni e il senso di comunità che caratterizzano l’Italia.

Il 3 febbraio si celebra San Biagio, figura legata alla tradizione contadina. A Milano si mangia una fetta di panettone avanzato da Natale. Ma l’intera Penisola celebra il martire armeno a colpi di dolci e polpette. Ci sono le polpette di Lanzara, in provincia di Salerno; oppure dolci tradizionali preparati con ingredienti come miele, noci, mandorle o frutta secca; si confezionano anche torte e ciambelle e piccoli pani, soprattutto in Sicilia o in Abruzzo. A Milano si mangia il panettone avanzato a Natale. Il 3 febbraio si celebra in tutta Italia la festa di San Biagio, una solennità molto particolare: tante comunità, dal Nord Italia fino alla Sicilia, sono devote alla figura del Santo, noto per essere il protettore dei malati di gola e, per questo, una delle tradizioni del periodo è proprio quella della benedizione della gola che viene generalmente effettuata attraverso l’uso di due candele intrecciate, con cui si tocca la gola dei fedeli. 🔗 Leggi su Laverita.info

Avellino si prepara alla festa di San Biagio, compatrono e protettore della golaAvellino si avvicina alla festa di San Biagio, compatrono e protettore della gola, che si celebra il 3 febbraio 2026.

