Il vice capo della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ha dichiarato che le forze russe puntano a controllare l’intero Donbass entro il mese di settembre. La dichiarazione si basa su informazioni provenienti da fonti di intelligence, senza ulteriori dettagli sui piani militari. La regione del Donbass rimane al centro delle operazioni militari e delle tensioni tra le parti coinvolte nel conflitto.

ROMA, 17 APR – Il vice capo della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino, Vadym Skibitsky, ha dichiarato che la Russia si sta preparando per una nuova offensiva primaverile-estiva nell’Ucraina sudorientale e sta richiamando una riserva strategica per incrementare il proprio contingente in Ucraina di altri 20.000 soldati. In un’intervista al Financial Times, Skibitsky afferma che Mosca sta inviando una riserva strategica e aggiungendo circa 20.000 soldati al suo contingente in Ucraina che conta circa 680.000 uomini. Secondo Skibitsky, la Russia intende conquistare tutto il Donbass entro settembre. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Kiev: ‘Mosca vuole tutto il Donbass entro settembre’

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