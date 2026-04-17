Secondo un ufficiale dell'intelligence ucraina, le autorità russe stanno pianificando un'offensiva nel Donbass e puntano a controllare tutta la regione entro settembre. La dichiarazione si basa su informazioni raccolte dai servizi di intelligence e riguarda le mosse delle forze russe nella zona. La situazione militare nel settore, come riferito, mostra un aumento delle attività russe nelle aree di confine e vicino alle postazioni ucraine.

Il vice capo della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino, Vadym Skibitsky, ha dichiarato che la Russia si sta preparando per una nuova offensiva primaverile-estiva nell'Ucraina sudorientale e sta richiamando una riserva strategica per incrementare il proprio contingente in Ucraina di altri 20.000 soldati. In un'intervista al Financial Times, Skibitsky afferma che Mosca sta inviando una riserva strategica e aggiungendo circa 20.000 soldati al suo contingente in Ucraina che conta circa 680.000 uomini. Secondo Skibitsky, la Russia intende conquistare tutto il Donbass entro settembre....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kiev, 'Mosca prepara offensiva, entro settembre vuole tutto il Donbass'

Notizie correlate

Vertice di Abu Dhabi, Putin non indietreggia: vuole tutto il Donbass. Kiev sotto attacco: almeno un morto e 4 feritiÈ iniziato venerdì il vertice a tre, ad Abu Dhabi, tra Stati Uniti, Ucraina e Russia.

Leggi anche: Mosca: truppe Kiev lascino il Donbass

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Kiev, 'Mosca prepara offensiva, entro settembre vuole tutto il Donbass'.

Kiev, 'Mosca prepara offensiva, entro settembre vuole tutto il Donbass'Il vice capo della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino, Vadym Skibitsky, ha dichiarato che la Russia si sta preparando per una nuova offensiva primaverile-estiva ... ansa.it

Hai salvato un nuovo articoloLe notizie sul conflitto tra Russia e Ucraina di venerdì 17 aprile, in diretta. Zelensky mercoledì a Roma, ha incontrato la premier Meloni a Palazzo Chigi. «Sostegno all'Ucraina un dovere morale ... corriere.it