Venerdì si è aperto ad Abu Dhabi un vertice tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, con focus sulla situazione nel Donbass. Il Cremlino ha dichiarato che le forze ucraine devono lasciare la regione, segnalando una posizione dura di Mosca. La disputa nel Donbass continua ad alimentare tensioni e conflitti, con conseguenze anche sulla sicurezza di Kiev, che ha subito un attacco con vittime e feriti.

È iniziato venerdì il vertice a tre, ad Abu Dhabi, tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. I lavori si sono aperti con una dichiarazione del Cremlino che sembrerebbe lasciare pochi margini di trattativa: "Le forze armate ucraine - ha detto il portavoce Dmitry Peskov - devono lasciare il territorio del Donbass". Su questo punto Volodymyr Zelensky ha già fatto sapere che mai potrà accettare, anche perché si tratta di territori non ancora conquistati da parte dei russi. Per proseguire con il dialogo è necessario ripartire dai 20 punti concordati da Kiev e Washington, con le correzioni apportate dopo il vertice con la "coalizione dei Volenterosi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vertice di Abu Dhabi, Putin non indietreggia: vuole tutto il Donbass. Kiev sotto attacco: almeno un morto e 4 feriti

Vertice di Abu Dhabi, Putin non indietreggia: vuole tutto il DonbassA Abu Dhabi si svolge un vertice tra Stati Uniti, Ucraina e Russia.

Kiev e Kharkiv sotto assedio russo: un morto e 27 feriti nella notte. Proseguono i negoziati ad Abu DhabiNella notte, Kiev e Kharkiv sono state colpite da un attacco russo, con un morto e 27 feriti.

