Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha dichiarato che, per porre fine al conflitto, le truppe ucraine devono lasciare il Donbass. La questione rimane al centro delle tensioni tra Russia e Ucraina, con implicazioni sulla stabilità regionale. La richiesta si inserisce in un contesto di negoziati e di tentativi di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in corso.

11.45 Per mettere fine alla guerra,l'esercito ucraino deve lasciare il Donbass. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Peskov, citato dai media russi. Le truppe di Kiev "devono essere ritirate da lì. Questa è una condizione molto importante",ha detto. Ma-ha continuato"anche altri aspetti rimangono all' all'ordine del giorno dei negoziati". La delegazione russa, ricevute le istruzioni di Putin, è impegnata con quelle Usa e Ucraina nel trilaterale ad Abu Dhabi. Secondo Zelensky, sul tavolo c'è anche il "cruciale" Donbass.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Mosca: "Il Donbass è russo. Via Kiev o nessuna tregua"Mosca rafforza le sue posizioni nel conflitto con l'Ucraina, dichiarando il Donbass come territorio russo e chiedendo a Kiev di lasciare la regione per ottenere una tregua.

Ucraina, Tajani: “Accordo di pace fatto al 90%”. Ma Mosca non cede su Donbass e truppe NatoIl ministro degli Esteri Tajani ha annunciato che l’accordo di pace tra Russia e Ucraina è concluso al 90%, evidenziando progressi significativi nei negoziati.

