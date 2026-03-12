Kia Sportage | addio benzina solo ibridi dal 2027

La sesta generazione della Kia Sportage, prevista per il terzo trimestre del 2027, sarà disponibile esclusivamente con motori ibridi, eliminando completamente i motori a benzina e diesel. La casa automobilistica ha annunciato che dal 2027 non produrrà più versioni con motori termici puri di questo modello. La nuova versione sarà quindi completamente ibrida.

La sesta generazione della Kia Sportage, attesa nel terzo trimestre del 2027, eliminerà completamente i motori termici puri dalla sua gamma. Il modello sarà disponibile esclusivamente nelle versioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid, segnando un punto di non ritorno per il marchio coreano. Questa decisione strategica si basa su dati di mercato concreti: negli Stati Uniti le vendite ibride sono cresciute del 52%, mentre quelle delle auto elettriche sono calate del 10,4%. L'Europa segue lo stesso trend, confermando che la domanda dei consumatori sta cambiando direzione verso soluzioni intermedie più pratiche. L'addio definitivo alla benzina pura. Per la prima volta nella storia del modello, ogni versione dello Sportage includerà una componente elettrica integrata.