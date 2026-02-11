Kering annuncia un piano di rilancio ad aprile, con l’obiettivo di rilanciare i suoi brand e mantenere i livelli occupazionali. I sindacati sono entrati nella discussione, chiedendo maggiore chiarezza sulle scelte che riguardano i distretti e le filiere produttive. L’incontro con l’amministratore delegato Luca De Meo si è concentrato sulla volontà di salvaguardare i posti di lavoro e di garantire relazioni industriali stabili in un momento difficile per il settore.

"Rilanciare i brand, provando a salvare livelli occupazionali e qualità della filiera" I sindacati entrano nella ristrutturazione del gruppo Kering, dopo l’incontro con l’ad del Gruppo, Luca De Meo, tenutosi nei giorni scorsi, auspicando "visibilità da parte dell’azienda sulle scelte che interesseranno i distretti e le filiere produttive, confidando nella volontà di mantenere corrette relazioni industriali per affrontare la difficile situazione che tutte le aziende del gruppo e i distretti produttivi stanno vivendo". La nota di Filctem Cgil, Femca Cisl, e Ultec Uil, arriva all’indomani della presentazione dei risultati 2025 del gruppo del lusso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moda, Kering punta a crescere: "Ad aprile il piano di rilancio"

Approfondimenti su Kering Rilancio

Da settimane, il settore del lusso attraversa un momento difficile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Kering Rilancio

Argomenti discussi: Moda, Kering punta a crescere: Ad aprile il piano di rilancio; Kering: Luca de Meo esclude la vendita di McQueen e punta su un risanamento deciso; Generation award: Kering punta su Medio Oriente e Nord Africa; Kering, il 2026 sarà l'anno di trasformazione. Gucci in risalita.

Moda, Kering punta a crescere: Ad aprile il piano di rilancioVertice fra l’ad De Meo e i sindacati. L’obiettivo comune è salvare i livelli occupazionali e la qualità della filiera ... lanazione.it

Kering: Luca de Meo esclude la vendita di McQueen e punta su un risanamento decisoIl CEO di Kering impone una ristrutturazione radicale alla griffe britannica: in occasione della presentazione dei risultati del gruppo, dichiarando di credere nel suo potenziale, ha illustrato la sit ... it.fashionnetwork.com

#Moda #AlexanderMcQueen (Gruppo #Kering) #Sindacati ed #Rsu preoccupati merito al #futuro produttivo e occupazionale dei siti produttivi di #Scandicci (#Firenze), #Novara e #Parabiago (#Milano). La Direzione aziendale, infatti, ha illustrato un quadro - facebook.com facebook