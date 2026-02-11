kering punta a crescere anche grazie a gucci

Kering cerca di risollevare i conti dopo un 2025 difficile. La società ha chiuso l’anno con numeri in calo, soprattutto per Gucci, ma negli ultimi mesi si vede qualche segnale di miglioramento. Ora punta a tornare in positivo già da quest’anno.

Kering archivia il 2025 con conti ancora in discesa, soprattutto per Gucci, ma con segni di miglioramento nell’ultimo trimestre tanto da puntare a un ritorno alla crescita quest’anno. Per individuare le direttrici del rilancio è all’opera Luca De Meo, arrivato nel gruppo di Bernard Arnault lo scorso settembre e pronto a presentare un nuovo piano il prossimo 16 aprile. La Borsa ci crede e spinge il titolo in rally del 14% in avvio a Parigi dove poi chiude con un guadagno superiore al 10 per cento. Nell’intero esercizio i ricavi del gruppo sono scesi del 13% a 14,6 miliardi (-10% a cambi costanti) e del 9% nel quarto trimestre (-3%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

