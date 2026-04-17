Durante il Capital Markets Day a Firenze, il CEO di un grande gruppo del settore moda ha illustrato le nuove strategie aziendali. L'evento si è tenuto alla Leopolda e ha visto la presentazione di piani specifici per rafforzare la posizione del gruppo e del suo marchio principale. Le iniziative riguardano interventi su prodotti, distribuzione e comunicazione, con l'obiettivo di stimolare crescita e consolidare la presenza sul mercato.

Firenze, 17 aprile 2026 – In occasione del Capital Markets Day di Kering, alla Leopolda il ceo Luca de Meo ha presentato le strategie per rilanciare il gruppo e soprattutto il marchio Gucci. Ha scelto “ ReconKering ”, come parola d’ordine, una sciarada tra “reconquering” e “reconditioning”, cioè fra riconquista e manutenzione. Una nuova Kering. Milanese del 1967, laurea in Bocconi, passato da Renault, Toyota, Fiat, Volkswagen, Audi e Seat, in carica dal 15 settembre 2025, vuole trasformare Kering in una piattaforma più integrata, e tenere insieme due promesse: da una parte il True Luxury, cioè creatività, artigianato, rilevanza culturale, qualità; dall’altra il Next Luxury, cioè tecnologia, nuovi clienti, nuovi mercati, nuove categorie.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kering, le nuove strategie per rilanciare il gruppo

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Oggi a Firenze l'ad di #Kering, Luca De Meo, ha presentato il piano per il rilancio del gruppo fino al 2030. Per recuperare margini e redditività punta sulla chiusura di un centinaio di negozi, sul taglio di un miliardo di magazzino e sul rinnovo di due terzi della r x.com