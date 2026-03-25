Meloni dopo il referendum | repulisti interni e nuove strategie per rilanciare il Governo e la maggioranza

Dopo la sconfitta al referendum, il governo ha annunciato un rinnovamento interno e nuove strategie per rafforzare la maggioranza. Mercoledì 25 marzo, è prevista una visita ufficiale in Algeria, mentre si intensificano le consultazioni politiche per definire il futuro dell'esecutivo. La situazione politica si evolve rapidamente, con cambiamenti annunciati e incontri programmati tra esponenti delle forze di maggioranza.

Prima il repulisti dentro il Governo e dentro Fratelli d’Italia: via tutti coloro che hanno problemi con la giustizia, si riparte dalla legalità. Poi, dopo la missione di oggi in Algeria per rafforzare una relazione già strategica sull’energia e il gas, la ridefinizione di un’agenda stravolta a un anno dal voto per le elezioni politiche. Giorgia Meloni riparte così dopo la sconfitta referendaria. Ira e pulizia, priorità e strategia. La reazione di getto alla vittoria del No alla riforma della magistratura è stata la più dura: pretendere e ottenere le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e della capo di gabinetto del Guardasigilli Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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