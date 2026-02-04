Minerali critici e terre rare partnership strategica tra Usa Ue e Giappone per contrastare lo strapotere cinese

La riunione di cinquanta Paesi a Washington ha messo in luce l’intenzione di rafforzare la collaborazione internazionale sui minerali critici e le terre rare. Stati Uniti, Unione Europea e Giappone hanno deciso di unirsi per ridurre la dipendenza dalla Cina, che controlla il mercato. Obiettivo è trovare strategie condivise e aumentare le riserve di materie prime importanti per l’industria tech e l’energia. La sfida resta grande, ma i Paesi coinvolti vogliono agire subito.

Cinquanta Paesi riuniti a Washington per discutere di minerali critici e della strategia per contrastare il monopolio cinese. Proprio nei minuti in cui Donald Trump e Xi Jinping parlavano al telefono, commentando la “bontà” del loro rapporto e della loro comunicazione. L’incontro, a cui era presente in rappresentanza dell’Italia il ministro degli Esteri Antonio Tajani, è il primo nel suo genere organizzato dall’amministrazione Trump e ha un obiettivo ambizioso: creare un blocco unico di paesi che, grazie ai dazi doganali, possa contrastare il monopolio sulle terre rare di Pechino. Alla fine del vertice gli Stati Uniti, la Ue e il Giappone hanno annunciato una partnership strategica ad hoc per rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento, guardando a un più ampio accordo commerciale con partner affini che potrebbe includere prezzi minimi adeguati alle frontiere e sussidi per colmare i differenziali di prezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

