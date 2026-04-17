Kelsea Ballerini a New York | tra nuovi inizi e una missione culinaria

A New York, la cantante sta trascorrendo del tempo lontano dai palchi e dai tour. Le strade della città sono il luogo di una riconnessione personale, lontano dalle luci e dai rumori della scena musicale. Durante questa visita, si è dedicata anche a un’attività culinaria, che rappresenta un aspetto della sua giornata nel cuore della metropoli. La sua presenza nella grande mela si concentra su momenti di relax e di scoperta personale.

Tra le strade frenetiche di New York, la cantante Kelsea Ballerini sta vivendo un momento di profonda riconnessione personale, lontano dalle luci dei palchi e dai tour mondiali. Dopo aver messo definitivamente fine alla relazione con Chase Stokes nel mese di febbraio, l’interprete di Penthouse si sta godendo una parentesi di vita dedicata esclusivamente a se stessa nella metropoli americana, cercando un nuovo equilibrio dopo i cambiamenti drastici che hanno segnato l’inizio del 2026. Una nuova energia tra le strade della Grande Mela. Il trasferimento dalla musica country di Nashville verso il cuore pulsante di New York non è un progetto di vita definitivo, ma una scelta stagionale che la trentaduenne intende vivere appieno fino alla fine dell’estate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kelsea Ballerini a New York: tra nuovi inizi e una missione culinaria Notizie correlate David Stockdale presenta End to Beginning: nove racconti tra memoria e nuovi iniziSabato 11 aprile, alle ore 17, la Libreria Internazionale Romagnosi (via Romagnosi 31, Piacenza) ospiterà un evento culturale di rilievo: la... Ambra Sabatini racconta la sua avventura alla Triennale, tra sport, cadute e nuovi iniziLa storia di Ambra Sabatini è una delle più forti dello sport italiano contemporaneo.