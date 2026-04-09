David Stockdale presenta End to Beginning | nove racconti tra memoria e nuovi inizi

Sabato 11 aprile alle 17, presso la Libreria Internazionale Romagnosi a Piacenza, si terrà la presentazione del libro

Sabato 11 aprile, alle ore 17, la Libreria Internazionale Romagnosi (via Romagnosi 31, Piacenza) ospiterà un evento culturale di rilievo: la presentazione dell’ultima opera di David James Stockdale, intitolata End to Beginning: nine short stories and a prayer.L’autore sarà intervistato dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Esce I sogni visibili di Andrea Carnovale: nove racconti tra distopia, memoria e immaginazioneRoma – È disponibile I sogni visibili, nuova opera narrativa di Andrea Carnovale, pubblicata dal Gruppo Editoriale WritersEditor.

Festa del papà, tra memoria e nuovi inizi: De Martino ricorda, Moser debutta, Pretelli riscrive il ruolo di padreLa festa del papà, da Stefano De Martino a Ignazio Moser, i VIP celebrano questa giornata tra dediche e pensieri La Festa del papà è uno di quei...