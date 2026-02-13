Ambra Sabatini racconta la sua avventura alla Triennale tra sport cadute e nuovi inizi

Da linkiesta.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ambra Sabatini ha condiviso la sua esperienza alla Triennale, parlando delle sfide e delle vittorie dopo un incidente stradale nel 2019. La sua storia dimostra come la determinazione possa superare ogni ostacolo: dopo aver perso la gamba sinistra, ha iniziato un percorso di rinascita che l’ha portata a vincere l’oro ai Giochi di Tokyo, stabilendo anche un nuovo record mondiale nei 100 metri T63. La sua testimonianza offre un esempio di coraggio e di come lo sport possa trasformare le difficoltà in traguardi.

La storia di Ambra Sabatini è una delle più forti dello sport italiano contemporaneo. Non solo per le medaglie vinte, ma per il percorso che l’ha portata, dopo un incidente stradale nel 2019 e l’amputazione della gamba sinistra, a conquistare l’oro paralimpico nei 100 metri a Tokyo e a riscrivere il record mondiale della categoria T63. Lunedì 16 febbraio alle ore 16:00, negli spazi di Casa Italia alla Triennale di Milano (Viale Alemagna), sarà proiettato il docufilm “Ambra Sabatini – A un metro dal traguardo”, diretto da Mattia Ramberti. A seguire, ci sarà un dialogo con la campionessa, il regista e il giornalista Pierluigi Pardo.🔗 Leggi su Linkiesta.itImmagine generica

