Kate Middleton ha annunciato il suo ritorno in pubblico partecipando a una cerimonia importante. L’evento si svolge in un momento in cui la Royal Family affronta diverse tensioni, anche a causa di un viaggio in Australia di alcuni membri. La presenza della Duchessa avviene poco dopo le recenti apparizioni pubbliche, mentre si riferisce a un episodio che ha attirato l’attenzione dei media. Nessuna dichiarazione ufficiale accompagna l’evento.

Kate Middleton ha già fissato in agenda il suo ritorno in pubblico per una cerimonia molto speciale che è anche un monito a Harry e Meghan Markle che con il loro viaggio in Australia hanno messo in imbarazzo la Monarchia britannica. Kate Middleton, il ritorno in pubblico: l’annuncio del Palazzo. È dal giorno di Pasqua che Kate Middleton non appare in pubblico. La Principessa del Galles è in vacanza coi figli e William. Da qui la sua assenza prolungata dagli impegni di Corte. Ma Kensington Palace ha annunciato ufficialmente il suo ritorno per sabato 25 aprile, quando si unirà alla Principessa Anna per le commemorazioni dell’Anzac Day che si terranno a Londra, per rendere omaggio ai soldati australiani e neozelandesi caduti in combattimento.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton ritorna in pubblico e dà una lezione a Meghan Markle

How the Media Weaponized Meghan Markle's Past: The Anatomy of a Viral Rumor | Royal Tea Hill

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