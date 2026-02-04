La principessa Kate Middleton ha visitato un lanificio in Galles, interessata a scoprire come si produce la lana locale. Per l’occasione, ha scelto un cappotto vintage in tessuto gallese e pantaloni verde militare firmati Victoria Beckham. È stata una visita semplice, senza grandi effetti speciali, ma ha attirato l’attenzione per il suo look retrò e pratico.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Un paio di settimane fa Kate Middleton aveva passato la giornata a Stirling sfoggiando un cappotto sartoriale in tartan. La notizia era che il pattern era stato disegnato dalla stessa duchessa di Rothesay (così è conosciuta in Scozia) in collaborazione con Johnstons of Elgin, un'azienda simbolo del Made in Scotland in attività da 200 anni titolare di un Royal Warrant, un riconoscimento ufficiale concesso alle aziende fornitrici della casa reale. A gennaio del 2025 la principessa aveva già fatto tappa in una realtà tessile gallese, la premiata ditta Corgi Hosiery, quella che produce i calzini preferiti della famiglia Windsor. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton, un look rètro per visitare un lanificio e l’azienda che produce i jeans scoperti da Meghan Markle

Approfondimenti su Kate Middleton

Kate Middleton ha fatto visita alle aziende tessili nel Galles, incluso il marchio Hiut Denim, molto amato da Meghan Markle.

#Kate-Middleton | | Kate Middleton si è recata in Galles per visitare una fabbrica tessile, nota soprattutto perché Meghan Markle ha indossato un paio dei loro jeans.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Kate Middleton

Argomenti discussi: La giacca di Kate Middleton si acquista ai saldi ed è perfetta anche il prossimo Inverno; Tutte le volte in cui Kate Middleton ha riciclato i suoi outfit preferiti; Kate Middleton e il guardaroba da futura Regina; Kate Middleton suggerisce come vestirci quest’inverno: il trend del tono su tono.

Kate Middleton rispolvera l'acconciatura fai-da-te casual ma chic che è un grande classico dell’infanziaPer un impegno ufficiale ad alta quota, la principessa di Galles ha rinunciato alle solite chiome sciolte per una treccia laterale tanto pratica quanto elegante. E dal sapore vagamente nostalgico ... vogue.it

Kate Middleton e la passione per l’arte: il look con cappotto cammello ha un dettaglio inaspettatoIl potere di un accessorio! La principessa in visita privata alla mostra sfoggia un look perfetto per l'inverno ... iodonna.it

Leggo. . Prima di essere una principessa è una mamma: nonostante i numerosi impegni, Kate Middleton non rinuncia infatti a trascorrere del tempo con i propri figli. In particolare con il principino George, che oggi ha 12 anni ed è quindi in una fase delicata del - facebook.com facebook

Venti e piogge incessanti non sono riusciti a fermare ieri Kate Middleton e la sua lunga passeggiata nell’impervia e gelida campagna inglese x.com