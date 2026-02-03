Kate Middleton fa visita all'azienda tessile resa famosa da Meghan Markle

#Kate-Middleton | | Kate Middleton si è recata in Galles per visitare una fabbrica tessile, nota soprattutto perché Meghan Markle ha indossato un paio dei loro jeans. La duchessa di Cambridge ha incontrato i lavoratori e ha visto da vicino come si producono i capi. La visita si inserisce nel suo tour tra le aziende locali, senza grandi cerimonie, ma con l’obiettivo di conoscere da vicino il settore tessile britannico.

