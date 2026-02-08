abito da sposa addio benvenuto guardaroba da sposa

Oggi, nel giorno del World Marriage Day, si parla di come cambiano le tendenze nel mondo del wedding fashion. Le spose di oggi scelgono abiti più semplici e pratici, lontano dai modelli tradizionali. Alcune lasciando l’abito da sposa per un guardaroba più versatile anche dopo il matrimonio. La moda nuziale si sta evolvendo, diventando meno formale e più adatta a ogni stile di vita. È un cambiamento che riflette anche il modo in cui le coppie vivono e celebrano il loro giorno speciale.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Se, infatti, avete partecipato a un matrimonio nell'ultimo anno, probabilmente avrete visto le «lei» (ma, forse, anche i «lui») indossare più di un look durante la cerimonia. Un tempo le spose andavano negli atelier, provavano una serie di abiti vaporosi per poi scegliere «quello giusto» accompagnato da lacrime e champagne. Le foto di nozze tradizionali erano concentrate solo sul giorno effettivo della cerimonia, dalla preparazione della sposa alla camminata lungo la navata, fino al ricevimento e alla festa.

Quando si tratta di scegliere l’abito per il giorno del matrimonio, sempre più spose optano per il rosso.

La momento di scegliere l’abito da sposa si rivela spesso più complicato di quanto si immagini.

