Rcf Arena non solo Kanye West | l’Hellwatt Festival fa il pieno di star

Reggio Emilia si prepara a vivere una lunga giornata di musica. Il 18 luglio, il palco principale ospiterà Kanye West, uno degli artisti più influenti e discussi del momento. Ma prima, il festival Hellwatt porterà sul palco diverse star, attirando pubblico da tutta Italia. La città si anima con l’arrivo di migliaia di appassionati pronti a vivere questa grande festa musicale.

Reggio Emila, 12 febbraio 2026 – Non solo Kanye West. Se Rcf Arena di Reggio Emilia apre la stagione 2026 il 18 luglio con il rapper statunitense Kanye West – oltre 180 milioni di copie vendute a livello mondiale e 24 Grammy Awards vinti nel corso della carriera – il preludio sarà Hellwatt Festival. Quattro date con protagonisti da tutto il mondo. E dunque quatto date che vedono sul palco rapper e protagonisti della musica elettronica, da tutto il mondo. Si parte sabato 4 luglio con Poison Beatz, Baby Gang, Offset, Ice Spice, Ty Dolla $Ign, Wiz Khalifa + special guest Tba, Lost Frequencies, Martin Garrix. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come funziona la vendita dei biglietti per il concerto di Kanye West alla RCF Arena Pochi giorni fa, Kanye West ha annunciato che il prossimo 18 luglio tornerà in Italia per un grande concerto alla RCF Arena - ex Campo Volo – di Reggio Emilia.

Kanye West torna in Italia, questa volta a luglio 2026, con un atteso concerto alla RCF Arena.

